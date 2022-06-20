Rus hemşirenin ölümünde doktora müebbet istendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçen yıl birlikte tatil yaptığı hemşire kız arkadaşı Tatyana Fedorova'yı (51) kaldıkları otel odasında başına şişeyle vurarak öldürdüğü iddia edilen Rus uyruklu doktor İlıa S. (56), açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Fedorova'yı öldürmediğini, tartışma sırasında birlikte yere düştüklerini söyleyen İlıa S, "Uyandığımda ikimiz de kanlar içindeydik. Tatyana hala yerde yatıyordu. Öldüğünü anlayınca yetkililere haber verdim. Tatyana benim için değerli bir insandı. Olay yüzünden canıma kıymayı düşündüm" diye konuştu. Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan İlıa S'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.



■ ERDOĞAN CANKUŞ

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