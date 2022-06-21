Boğdu, yaktı, beton döktü; cezası sadece 23 yıl

Türkiye'yi sarsan kadın cinayetlerinden biri olan Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesine ilişkin davanın 13. duruşması dün görüldü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın, 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki 13. duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, Gültekin'in babası Sıddık ile annesi Şefika Gültekin ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.



CİNAYET İTİRAFI

Duruşmaya diğer sanıklar Cemal Metin Avcı'nın eski eşi Eda K, babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, iş ortakları Şükrü Gökhan Orhan ise katılmadı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklandı.





SUÇ ORTAKLARINA BERAAT

Vahşi cinayetin faili ve suç ortaklarının yargılandığı davanın 13'üncü duruşması, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Avcı'ya verilen müebbet hapis, haksız tahrikle 23 yıla indi. Mahkeme, katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın beraatine karar verdi.



KARAR İSYAN ETTİRDİ

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Pınar Gültekin'in ailesi ve avukat Rezan Epözdemir, karara isyan etti. Avukat Rezan Epözdemir, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Biz bütün aşamalarda bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini iddia ediyorduk. Açıkçası dosyadaki deliller de bunu gösteriyordu. 1,83 boyunda 68 kilo maktule ve cenin pozisyonunda varile konulmuş. Tahtayla sonra benzinle diri diri yakılmış, bir nehre atılmış. Sonrasında telefonu 4 parçaya, sim kartı 2 parçaya ayrılmış. Tasarlanarak, ilmek ilmek işlenerek tasarlanmış bir cinayet. Organize ve senkronize canavarca hisle işlenmiş bir cinayet. Hukuk bugün ölmüştür. Burada bugün adalet öldü. Bu caniye bugün haksız tahrik uygulandı. Bu gibi kararlar kadın katillerini meşrulaştırıyor."







"BU SONUCU BEKLİYORDUM"

Pınar Gültekin'in babası Sadık Gültekin, "Benim baştan sona kadar beklediğim buydu, daha fazla ceza verdi benim beklediğim 10 yıldı. Hiç önemli değil. Benim kızım gittikten sonra içeride olsa ne yazar dışarıda olsa ne yazar. Karşı taraf parasal maddi olarak güçlü, biz her şeye baştan biliyorduk. Maalesef öyle de oldu, ben artık bu ülkede adalet beklemiyorum, bir şey beklemiyorum" ifadelerini kullandı. Acılı anne Şefika Gültekin ise, "Adalet bu değil. Biz kesinlikle kabul etmiyoruz bu cezayı" şeklinde konuştu.

OSMAN AKÇA