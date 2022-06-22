Ailesinin gözü önünde boğularak can verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eşi ve bir çocuğuyla beraber yaşadığı tekneden dengesini kaybederek denize düşen turizmci Mehmet Fatih Uygun (56) hayatını kaybetti. Olay Bitez'de meydana geldi. Mehmet Fatih Uygun eşi ve bir çocuğu ile birlikte yaşadığı Bitez Limanı'na demirli teknesinden, dengesini kaybederek denize düştü. Eşinin bağırarak yardım istemesi üzerine komşu teknedeki kaptanlar denize atlayarak Uygun'u kıyıya çıkardı. Çağrılan ambulans ile gelen sağlık ekipleri çok su yuttuğu ve kalbinin durduğu belirtilen Uygun'a masaj yaparak kalbini çalıştırdı.



HALK MÜZİĞİ SANATÇISININ OĞLU

Uygun ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Uygun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eski Türk Halk Müziği sanatçısı Salih Uygun'un oğlu olan Uygun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



■ ADEM ÜLKER

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