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Haberler Muğla Marmaris'i yakan kişi gözaltına alındı

Marmaris'i yakan kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Bakan Soylu, "Emniyet ve jandarma şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti" dedi.

AA

23.06.2022, 19:08 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022, 19:11

Marmaris’i yakan kişi gözaltına alındı

Soylu, Hisarönü Mahallesi Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, olayın başlangıcında bir şüpheli üzerinde durulduğunu, polis ile jandarma ekiplerinin şüphelinin izinde olduklarını belirtti.

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Şüphelinin 34 yaşında Marmaris doğumlu S.A. olduğunu aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Emniyet ve jandarma şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle, aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi."

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