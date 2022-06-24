Bakanlar Marmaris’te son durumu açıkladı: Sıkıntı büyük ölçüde giderilmiş durumda

Bakan Vahit Kirişçi Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kirişçi "son sözü söylemek için bugünü izlemek durumundayız ama sıkıntı büyük ölçüde giderildi" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bir bölge kaldı onun da etrafı çevrildi. Ama öğleden sonra gelecek rüzgara karşı tedbir almaya çalışıyoruz" dedi. İşte Marmaris'teki yangından son dakika açıklamaları

Tarım Orman Bakanı Vahit Bakan Kirişçi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi yaptığı açıklamada "Binlerce personel ve akredite STK'lardan arkadaşların gayretkeş çalışmalarıyla büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda diyebiliriz. O son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek, bugünü izlemek durumundayız" dedi.

Kirişçi şöyle devam etti;

"Birçok ülkeden destek talebi oldu. Tabi olumlu seyri göz önünde bulundurarak ve bunlarla ilgili gerektiğinde destek almak üzere bu taleplere teşekkür ettik.

"GEÇMİŞ OLSUN"

Ben tekrar teşekkür ediyor, vatanımıza milletimize geçmiş olsun diyorum bu haliyle. İnşaAllah daha iyi haberler de vermek üzere diyorum.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Orman konusundaki cezalar artırılmalıdır. İdam ağza hoş gelmiyor ama bu kadar sorumsuzluğun da güçlü bir cezası olmalı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını bölgesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Soylu, "Bu ormanların sahibi doğadır, kimse kusura bakmasın altına arabasına alıp ormana girip ben de piknik yapayım diyenlerin değildir" dedi.

Yangına birçok ülkeden destek verildiğini belirten Soylu, meselenin kamusal bir mesele olduğunu söyledi.

"BU SORUMSUZLUĞUN GÜÇLÜ BİR CEZASI OLMALI"

Soylu, verilen cezaların daha da artırılması gerektiğini aktararak şunları söyledi:

"Orman konusundaki cezalar artırılmalıdır. İdam ağza hoş gelmiyor ama bu kadar sorumsuzluğun da güçlü bir cezası olmalı."