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Haberler Muğla Başkan Erdoğan Marmaris'te! Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı

Başkan Erdoğan Marmaris'te! Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı

Son dakika... Başkan Erdoğan, Muğla'ya geldi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.

24.06.2022, 12:39 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022, 13:14

Başkan Erdoğan Marmaris’te! Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da.

Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor. Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.

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