Yüksek voltajdan hayata döndü

3 yıldır yaz aylarında Bodrum'a giden ve çeşitli işlerde çalışan 17 yaşındaki Yusuf Bozyiğit, Bodrum'da sanayi sitesinde bulunan bir oto yıkamacıda yüksek voltajda elektrik akımına kapıldı. Vücudunun büyük bölümünde yanma meydana gelen çocuğun 10 dakika boyunca kalbi durdu.

Sağlık ekipleri tarafından kalbi yeniden çalıştırılan Bozyiğit, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Akciğerleri başta olmak üzere iç organlarının büyük bir bölümünde hasar meydana gelen Yusuf Bozyiğit, önce yoğun bakımda 2 ay boyunca tedavi gördü.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

HASTA, daha sonra yoğun bakımdan çıkarılarak yanık birimine sevk edildi. Doktorları, Bozyiğit'in ölümden döndüğünü ancak yoğun tedavi ile hayati tehlikesini atlattığını kaydetti.