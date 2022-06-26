Yanan alanlar en kısa sürede yeşillendirilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangının söndürülmesi için bin 69 saat uçak ve helikopter uçurulduğunu, 4 bin 48 sorti yapılarak 13 bin 384 ton su atıldığını belirterek soğutma çalışmalarından sonra bölgenin ağaçlandırılması için çalışmalara hemen başlanacağını bildirdi.

4 gün süren yangında 4 bin 500 hektar alanın kül olduğu açıklandı. Helikopter ile yangın bölgesini inceleyen Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son durumla ilgili Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

'ZAMAN KAYBETMEYECEĞİZ'

Yangında 4 bin 500 hektarlık kızılçam ormanının yandığını kaydeden Kirişci, dünyanın hiçbir yerinde bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni etti. Yangınla ilgili en büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Kirişci, dün öğleden sonra 15.30- 16.00 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla ilgili şunları söyledi:

"Özellikle uçuş süresi bakımından bin 69 saat uçak ve helikopter uçuruldu. Bu 1 Mart 2022 tarihinden itibaren yangınlardaki uçuşları bin 241 saat olarak alacak olursak bunun yüzde 80'inin bu yangın için uçurulan helikopter ve uçakların yaptığını ifade etmemizde yarar var. 4 bin 48 adet sorti yapılmıştır. Soğutma çalışmalarından sonra tıpkı geçen yılki gibi hiç zaman kaybetmeden bölgede çalışmalara başlayacağız. Önce kendi kendine ağaçlandırılmasına müsaade edeceğimiz alanlar için bu çalışmalar yürütülecek. Yine geçtiğimiz yıl 510 hektarlık alanda yaptığımız çalışmalar gibi fidan dikme çalışmaları olacak. Bu alanların hiçbir şekilde istismarına müsaade etmeyeceğiz. Kimsenin bu konuda laf söylenmemesi konusunda pozisyon almalarını istiyorum."

'DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE BİR MÜDAHALE OLDU'

YANGININ son derece riskli bir alanda olduğunu kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Yangına ormancı arkadaşlarımız dünya standardının üstünde hem karadan, hem havadan hemen müdahale etmişlerdir. Burada teyakkuz halinde bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. İnsanımıza bir şey olmadı hamdolsun. Ama ciğerlerimiz yandı. İçerisinde hayvanlarımız yandılar, onun için üzüntümüz büyük ifadelerini kullandı.

YANGIN üzerinden muhalefet partilerinin yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Soylu, "Muhalefet böyle yapılmamalı. Siyaset çok kıymetli bir şey ama niteliksiz adamlar elinde siyaset çok kıymetsiz bir hale dönmek üzere. Üç koyunu gütmekten aciz insanlar bugün Türkiye'de muhalefeti niteliksiz hale getirmişlerdir. Meclis kürsüsünde burada uçak olmadığını, helikopter olmadığını nasıl söylersiniz? Allah korkunuz yok mu? Bu insanlara karşı doğruyu söylemek zorundayız. Burada çalışan insanlar, risk alıp havaya çıkıp onlarca helikopter ile onlarca uçak ile bu yangını söndürmek için çaba sarf edeyim diyenlerin, kendini ateşin ortasına atanların hakkını savunmazsam adamlığım sorgulanır" dedi.

KURTULAN HAYVANLARI ARIYORLAR

MARMARİS'TEKİ orman yangınında alevlerden kaçmak için toprağın altına saklanan hayvanları arayan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri, çok sayıda kaplumbağa ve kirpiyi yanmaktan kurtardı. HAYTAP Aydın Temsilcisi Mehmet Gürhan Tığoğlu, bölgede canlı kalmayı başaran hayvanlara ulaşmak için gönüllülerin büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Gönüllülerin saklanan hayvanlardan iz bulmaya çalıştığını aktaran Tığoğlu, "Bu gerçekten samanlıkta iğne aramak gibi bir şey" dedi.

KIRMIZI SU, TOPRAĞIN BESLENMESİNİ SAĞLIYOR

YANGIN sırasında uçaklardan atılan suya rengini veren kırmızı ürünün ne olduğu merak konusu olmuştu. Yangın sırasında uçaklardan alevlerin üzerine bırakılan suya kırmızı rengini veren Neuvatec PW82 adlı ürünün, orman yangınlarının geciktirilmesi, durdurulması, söndürülmesi ve soğutulması amacıyla hava araçları için özel olarak geliştirilen bir ürün olduğu öğrenildi. Gübre temelli olduğu öğrenilen ürünün ayrıca yangın sonrasında toprağın beslenmesi sağladığı belirtiliyor.

ALEVLERİN YILMAZ SAVAŞÇISI KADIN PİLOT

JANDARMA Havacılık Başkanlığı'na ait 12 helikopter ile Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden jandarma, alevlerin kontrol altına alınmasında önemli bir rol üstlendi. O helikopterlerden birini kullananlar arasında ise jandarmanın ilk ve tek kadın pilotu Yarbay Hülya Eker yer aldı. Yarbay Eker, görevini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyor.

OSMAN AKÇA