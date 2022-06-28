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Haberler Muğla Ekmek yolunda ölüm

Ekmek yolunda ölüm

Muğla’da babasıyla birlikte sokakta mısır satan Bahadır Akçaal, tartıştıkları bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 21 yaşındaki Bahadır’ın yaşamını yitirdiği olayda baba Mustafa Akçaal ve olay yerinde bulunan Ramazan Takar yaralandı

28.6.2022

Ekmek yolunda ölüm

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolda mısır satan baba-oğul, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Baba Mustafa Akçaal yaralanırken 21 yaşındaki Bahadır yaşamını yitirdi. Karadere Mahallesi'ndeki Özlen Çayı önünde mısır satan Mustafa (50) ve oğlu Bahadır Akçaal (21) ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından olay yerinden ayrılan şahıs, daha sonra yanında av tüfeğiyle geri geldi. Bu kişinin ateş açması sonucu, Mustafa ve Bahadır Akçaal ile yanlarındaki Ramazan Takar (48) yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bahadır Akçaal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Fethiye'deki hastanelere kaldırılan diğer iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan failin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bahadır Akçaal'ın olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. ■ MURAT YALÇIN

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