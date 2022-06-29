2 teker 3 ölüm

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Deniz K. (35) idaresindeki otomobil, Turgut Özal Caddesi'nde, Oğuz Karadeli'nin (29) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan Karadeli, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsünün 2,24 promil alkollü olduğu belirtildi. Sürücü gözaltına alındı. ■ MURAT YALÇIN

BELEDİYE İSÇİSİ EVİNE HIÇ DÖNEMEDI

Aydın'da Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Mehmet Özdemir, mesai sonrası evine gitmek için motosikleti ile yola çıktı. Özdemir yönetimindeki motosiklet, Gölhisar Mahallesi yakınlarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özdemir, hayatını kaybetti. ■ KAZIM YÖRÜKCE

ÖLÜME 1 AY DİRENEBİLDİ

İzmir'in Tire ilçesinde 29 Mayıs günü motosikletiyle seyir halindeyken karşı yönden gelen otomobille çarpışan taksici Özgür Pilge (49) ölüme 1 ay direnebildi. Kazadan sonra, ambulansla getirildiği hastanede tedavi gören talihsiz adamın sağlık tablosu önceki gün aniden kötüleşti. Yaşama tutunamayan Pilge'nin ölüm haberi ailesi ve taksici arkadaşlarını yasa boğdu. ■ NADİR UYSAL