Muğlalı kadınlar Pınar Gültekin için nöbette

MUĞLA'DA Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının "haksız tahrik indirimi" ile 23 yıla indirilmesini protesto eden bir grup kadın adalet nöbetine başladı. Menteşe ilçesi Sınırsızlık Meydanı'nda toplanan kadınlar, basın açıklaması yaparak karara tepki gösterdi.

Menteşe Kadın Platformu üyesi kadınlar adına açıklamasını okuyan Dilek Bulut, Gültekin'in öldürüldüğü 16 Temmuz'a kadar, her pazartesi 18.30'da Sınırsızlık Meydanı'nda olacaklarını ve kararı protesto edeceklerini dile getirdi. ■ OSMAN AKÇA