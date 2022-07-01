Eşsiz koylarda mavi yolculuk keyfi

Muğla kıyılarındaki masmavi sularda yapılan mavi yolculuk, tatil için bölgeyi tercih eden turistlerin öncelikleri arasında yer alıyor. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mavi yolculukta bazı tur şirketleri, Bodrum, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Marmaris, Gökova, Sedir Adası'nın koylarını kapsayan günübirlik turlarla ziyaretçilerini cezbediyor. Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistler, turların yanı sıra yat ve tekne kiralayarak da hayal ettikleri tatile kolayca erişme imkanı buluyor. Koylarda lüks yat yoğunluğu dikkati çekiyor.

BAMBAŞKA BİR DENEYİM

Muğla, deniz turizmiyle her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası. Kentteki koylarda yapılan mavi yolculuk turistlerin ilk tercihleri arasında yer almakta. Diğer turizm yerlerinden farklı olarak Muğla bölgesinde 1484 kilometrelik sahil bandının olması, yüzlerce koyunda mavi tur ile günübirlik turlarla yapılan mavi yolculuk, ziyaretçilere eşsiz tatil ve gezi olanağı sunuyor.

ÖZEL GEZILER DÜZENLENIYOR

TÜRKİYE ve dünyanın her yanından "mavi düşlerinin" peşinden gidenlerin şehrin mavi yolculuk rotalarında buluştuğu, "Ege ve Akdeniz'in en güzel koylarında, yeşille mavinin binlerce tonunun birbirine karıştığı doğal ortamda sürükleyici bir yolculuğa çıkmak isteyenler, mavi yolculuğu tercih ediyor. Bölgedeki özel turlar, belirledikleri rotalarda özgürce gezmek isteyen aileler ve arkadaş grupları için ideal bir seçim oluyor. Bu nedenle çok sayıda kişi bölgeyi tercih ediyor.