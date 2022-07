İlklere imza atan AVM

Bodrum'un ilk alışveriş merkezi Oasis Bodrum AVM Genel Müdürü Özgen Özyurt, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Toplam 25.000 metrekare kiralanabilir alanlarının bulunduğunu ve kiralama doluluk oranlarının %99 olduğunu belirten Özyurt, "Pandemi sürecinde yenilikçi bakış açımız ile Bodrum'un değişen işletme ihtiyacını ve beklentilerini de göz önünde bulundurarak bir ofis projesine imza attık. İlk yıl kira ödemesiz, ikinci yıl ise uygun ödeme koşulları ile oldukça ideal bir proje olduğunu düşündüğümüz ofis projesi kapsamında, toplamda 3.000 metrekarelik alanda 50 metrekareden 150 metrekareye kadar yer alan ofislerimizin tamamını kiraladık. Perakende tarafında da ziyaretçilerimizin istek ve taleplerini ölçümleyerek ve doğru bir şekilde değerlendirerek çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bunun sonucunda bünyemize katılan yeni markalarla daha da güçlendiğimizi söyleyebiliriz" dedi.

YENİLENEN KİMLİK

Bodrum'un ilk AVM'si olarak ilklere imza atmayı her daim sürdürdüklerini belirten Özyurt, "Perakende sektörü geçtiğimiz yıldan bu yana tüketici alışkanlıkları ve işletme modellerinde birçok değişim yaşadı ve biz de bu değişime ayak uydurarak çalışmalarımızı sürdürdük. Yenilenen kurumsal kimliğimiz ile birlikte renovasyon çalışmalarımıza bu dönemde başladık ve devam ediyoruz. Ziyaretçilerimizin yaşadığı her yeni ve iyi deneyimin bizler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. "Alışveriş ve Eğlencenin Merkezi" anlayışından yola çıkarak, her dönem ziyaretçilerimizin beğenisini kazanacak kampanya, etkinlik ve aktiviteleri alışveriş merkezimizde ziyaretçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bodrum'da tercih edilen alışveriş merkezi imajımızı daha da yükseltmek, ziyaretçilerimize daha iyi ve daha konforlu bir ortamda hizmet verebilmek için projelerimize hızla devam ediyoruz" diye konuştu.

ÜCRETSIZ ETKINLIKLER

ZİYARETÇİ girişinde önemli artışlar gözlemlediklerini de sözlerine ekleyen Özyurt, "Ziyaretçilerimizin alışveriş ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, eğlenceli vakit geçirebilecekleri aktivitelerle klasikleşmiş AVM algısını kırarak, alışverişi eğlenceli etkinlikler ile harmanlıyoruz. Geçtiğimiz yılbaşında Bodrum'un ilk ve gerçek buz pistini ücretsiz olarak ziyaretçilerimizle buluşturduk. Açık hava sineması, gün batımı konserleri gibi yoğun beğeni toplayan etkinliklerimizi de bu yıl da ücretsiz olarak ziyaretçilerimiz ile buluşturacağız" dedi.