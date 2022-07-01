‘Kalıcı hizmetler yapıyoruz’

Muğla'nın Seydikemer ilçesi, AK Partili Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün hayata geçirdiği projelerle gün geçtikçe büyüyor. İlçenin tarihi ve kültürel birikimini koruyarak yatırımlar gerçekleştiren Seydikemer Belediyesi, Muğla'nın örnek ilçe belediyesi olarak adından sıkça söz ettiriyor. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, seçim döneminde verdiği vaatleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yaklaşık 2 yıl süren ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisinde de yatırımlara hız kesmeden devam eden Seydikemer Belediyesi, yeni projeler üretmeye devam ediyor.

EĞİTİMDE DEV ÇALIŞMALAR

Seydikemer Belediyesi Hizmet Binası, Seydikemer Hükümet Konağı, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Mesire Alanı, köprü gibi projeler kısa sürede ilçeye kazandırılırken, Seydikemer'in ve bölgenin büyük heyecanla beklediği 150 yataklı Seydikemer Devlet Hastanesi 2022 yılı içerisinde sağlık hizmeti vermeye başlayacak. Eğitim alanındaki projeleri de ilçeye kazandırmada büyük rolü olan Başkan Otgöz, son olarak bir hayırsever tarafından ilçeye 20 derslikli Fen Lisesi'nin yapılacağı müjdesini paylaştı.

"EKONOMİYİ KALKINDIRACAĞIZ"

Başkan Otgöz; "Göreve geldiğimiz süre zarfında vaatlerimiz arasında bulunan projelerimizi ilçemize kazandırdık. Doğduğumuz bu topraklara olan borcumuzu kalıcı hizmetlerle ödemek birinci önceliğimiz. Allah'ın bizlere cömertçe sunduğu doğal zenginliği korumaya özen göstererek en güzel şekilde işlemeye çalışıyoruz. Huzur kenti ilçemizi ekonomik anlamda kalkındırmak amacıyla projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu anlamda Bölge hayvancılığının gelişmesine büyük katkı sağlaması beklenen 1 Milyar TL'lik Seydikemer TDİ- OSB projesinde Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlandı. Bu projenin paydaşları arasında olmak bizi gururlandırıyor" diye konuştu.

"65 MAHALLEMİZLE BİRİZ"

Başkan Otgöz; "Dünya olarak son 2 yılı çok zorlu geçirdik. Alışkanlıklarımızın değiştiği ve evlerimize kapandığımız dönemlerde Seydikemer Belediyesi olarak yatırımlarımıza devam ettik. Projelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalıştık. '65 mahallemizle tek bir Seydikemer'iz' düsturuyla hizmetlerimizi tüm halkımıza ulaştırdık. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşlara verdiğimiz sözlerden biri olan bisiklet ve yürüyüş yolunu ilçemize kazandırdık. Eşen Çayı Kenarı boyunca devam eden ve 750 metre uzunluğa sahip Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nda 4 bin metrekare yeşil alan bulunuyor. Seydikemer'in dokusuna uyum sağlayan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nda sporseverler için 3 takım fitness aleti yer alırken, ailelerin çocuklarıyla birlikte rahatlıkla gelip vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturduk. Yine seçimlerden önce söz verdiğimiz ve şu an projelendirme aşamasında olan Millet Bahçesi'ni de en kısa zamanda ilçemize kazandıracağız. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak olan Millet Bahçesi ilçemizin değerine değer katacak" diye ifade etti.

İHTİYACA CEVAP VERECEK

SEYDİKEMER'DE 33 bin metrekarelik kapalı alanlı, bodrum dahil 7 katlı ve 150 yataklı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde çalışmaların tüm hızla sürdüğünü kaydeden Başkan Otgöz şöyle konuştu; "Fethiye, Dalaman, Ortaca, Antalya'nın Kaş ilçesi vb. bölge ilçelerine de çözüm sunacak Seydikemer Devlet Hastanesi, yapımı tamamlandığında büyük bir ihtiyaca cevap vermesi bekleniyor. Seydikemer'in istihdamına da büyük katkı sunacak devlet Hastanesi'nin açılışını bu yıl içerisinde yapacağız. Bu yatırımların ilçemize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Muğla Milletvekillerimiz Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir'e, AK Parti İl Başkanımız Kadem Mete ve İlçe Başkanımız Salih Gümüş'e çok teşekkür ediyorum.

İKİZ KULELER DİKKAT ÇEKİYOR

"MODERN ve yaşanabilir Seydikemer yaratmak için çıktığımız yolda, hayata geçirdiğimiz proje ve yatırımlarla gurur duyuyoruz" diyen Başkan Otgöz; "O yatırımlardan biri de 'ikiz Kuleler' olarak adlandırdığımız Seydikemer Belediye Hizmet Binası ve Hükümet Konağı'dır. Seydikemer'e, Belediye Başkanı olarak seçildiğimiz ilk andan itibaren verdiğimiz sözleri hayata geçiriyoruz. Seydikemer, geleceğe dönük yüzüyle, modern ve yaşanabilir kent olma yolundaki ilerleyişini hızla sürdürüyor.

Modern mimarisi ile şehrimize farklı bir atmosfer katan Seydikemer Belediye Hizmet Binamız ve Hükümet Konağımız bizim göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hayalimizdi. Çok şükür verdiğimiz bu sözü de tuttuk ve 2020 yılı içerisinde yeni hizmet binamızda Seydikemer'de yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık" diye konuştu.

YENİ PROJELER YOLDA

SEYDİKEMER'İN dünyaya açılan penceresi Saklıkent Milli Parkı'yla ilgili yeni projelerin görüşüldüğünü kaydeden Başkan Otgöz, ilerleyen günlerde projeyle ilgili detayları paylaşacaklarını söyledi. Başkan Otgöz ayrıca, Seydikemer'e TOKİ ve Adliye Binası yapım projesini yakından takip ettiklerine dikkat çekti.