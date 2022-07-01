Muğla TEKNOPARK cazibe merkezi oluyor

AR-GE ve yenilik faaliyetlerine büyük bir katkı sağlayacak Muğla Teknopark açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleşen törende, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) en büyük paydaşlarından olduğu Teknopark'ın ile, bölgeye ve ülkeye sağlayacağı katkılardan bahsedildi.

PROJELER TANITILDI

Törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ile Yelda Erol Gökcan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı. Programda aynı zamanda GEKA desteğiyle hayata geçirilen ve toplam yatırım tutarı 30 milyon Liranın üzerinde olan 26 projenin tanıtımı yapıldı. Bakan Mustafa Varank, Muğla Teknopark'ın ilimizin Ar-Ge ve inovasyonda bir cazibe merkezi olması noktasında lokomotif görevi göreceğini ifade ederek; kamu, akademi ve özel sektörden kurum ve kuruluşların öncülüğünde yürütülen projelerin kalkınmamıza büyük katkı sunacağını kaydetti.

LOKOMOTİF GÖREVİ GÖRECEK

MUĞLA Teknopark'ın, Ar-Ge ve inovasyonda bir cazibe merkezi olması noktasında lokomotif görevi göreceğini de anlatan Bakan Varank, "Şu anda 26 firması ve yüzde 86'lık doluluk oranıyla bizlere gelecek adına büyük umut veriyor. Muğla yakaladığı bu ivme ile sanayideki kabiliyetlerini artıracak, ekonomisine güç katacak" dedi.

YENİLİKÇİLİĞE HİZMET

BAKAN Varank konuşmasında şunlara değindi

"Bugün resmi açılışını yaptığımız Muğla Teknopark, ilimizin Ar-Ge kapasitesine, yenilikçiliğine hizmet eden önemli aktörlerden biri. Teknoparklar sanayinin rekabetçiliği ve üniversite sanayi işbirliği açısından emsalsiz bir yere sahip. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizin neresinde olursa olsun teknoparklara yapılan her yatırımın arkasında duruyoruz. Bu bağlamda Muğla Teknopark'a bugüne kadar sabit rakamlarla 21 milyon liraya yakın kaynak aktardık." Açılışın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki protokol üyeleri, Muğla Teknopark'ı ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.