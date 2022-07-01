Ölüdeniz dünyanın Kaşıkçı elmasıdır

Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılmasıyla birlikte, Ölüdeniz'de iç turizmde de yoğunluk bekleniyor. Turizm sezonunun özellikle İngiliz, Rus, Alman ve Hollandalı turistlerle yoğun geçtiği Ölüdeniz'de, otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaşıyor. Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammed Kökten, "Bayram tatili rezervasyonları her geçen gün artıyor. Yerli turistlerimizi önemsiyoruz. Pandemide kaybettiğimiz ivmeyi bu sezon yakalamak istiyoruz. Ölüdeniz Türkiye'nin ve dünyanın kaşıkçı elmasıdır. Bir gelen bir daha geliyor. Gelen de dönmek istemiyor. Çünkü Ölüdenizimiz dünyanın incisidir" ifadelerinde bulundu.

DİJİTAL PAZARLAMA

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Ölüdeniz'de turizmcilerin birliği olan Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi, yöredeki turizmin her geçen gün artması için yoğun mücadele veriyor. 55 üyesi bulunan Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi, özellikle dijital pazarlama üzerinde etkili çalışma yaparken, yurtiçi ve yurtdışında katıldığı fuarlarda Ölüdeniz ve Fethiye'yi tanıtarak bölgeye ilgiyi arttırıyor. Türkiye'nin ve dünyanın kaşıkçı elması olarak değerlendirilen Ölüdeniz'e dokuz günlük bayram tatilinde yoğunluk beklediklerini ifade eden Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammed Kökten, "Dokuz günlük tatilden dolayı şu anda rezervasyonlar özellikle iç pazar için ciddi bir şekilde yoğunlaştı. Bayramda genelde yoğun oluyor biliyorsunuz. Bu bayram da yoğun geçecek gözüküyor. Bazı otellerde dolulukta hala devam ediyor. Genelinde turizm iyi gidiyor şu anda. Genel kurulda bütün üyelerimiz de bu zamana kadar yapmış olduğumuz işlemlerin yaptığımız hizmetlerin tamamını kendilerine bir kez daha anlattık. Yapacaklarımızı da anlattık. Özellikle dijital pazarlama üzerine yoğunlaşıyoruz. Bizim için en önemlisi dijital pazarlama. Bunun için de ciddi zaman ve maddi olarak da para harcıyoruz. Bununla ilgili bayağı bir yol kat ettik. Şimdi bunun meyvesini yemeye başlayacağız. Ve insanlar yani bütün üyelerimizde sağ olsunlar oy birliğiyle tekrar devam etmemiz için bize yetki verdiler. Üyelerimize buradan teşekkür ediyoruz" dedi.

'YERLİ TURİST ARTACAK'

Kökten, "Savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya'yla ilgili ciddi bir yoğunluk yok. Geçen seneki Ukrayna ve Rusya'dan gelen misafirlerimizin açığını şu anda hissediyoruz ama bunu İngiliz ve yerli pazarıyla kapatmaya çalışıyoruz. Dokuz günlük bayram tatilinde bölgeye akın olacak. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Şuanda rezervasyonlar iyi gidiyor" diye konuştu.

"500 TL'YE TESİS BULUNABİLİR"



ÖLÜDENİZ Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammed Kökten, "Ölüdeniz, Ovacık, Hisarönü olarak düşünürsek Bodrum'a göre daha uygun konaklama tesislerimiz var. Bayramda, bu yaz misafirlerimiz biraz yoğun olacak gibi gözüküyor. Tabii bu yerli misafirlerimiz de araçlarıyla gelmemiş otobüsle bile gelmiş olsa veya uçakla bile gelmiş olsa sonuçta taksi veya araç kiralaması sonucu trafiğin inanılmaz bir şekilde yoğun olacağını düşünüyorum.

BÖLGEMİZDE sabah kahvaltılı konaklama için kişi başı 500 tl'ye rahat tesis bulabilirler. Biz yerli turistimizi önemsiyoruz. Sonuçta Fethiye'ye gelen herkes bir kez de olsa Ölüdeniz Kumburnu'na girmek istiyor ve oradaki güzelliği görmek istiyor. Gününü orada geçirmek istiyor. Ölüdeniz bölgesinde ciddi yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlar ile Ölüdeniz'in çehresi değişti. Ölüdeniz Kumburnu plajı, Kelebekler Vadisi, Gemiler Koyu ve diğer plajlarıyla Türkiye'nin kaşıkçı elması diyebiliriz" dedi.