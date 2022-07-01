Sektör lideri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz

Kılıç Deniz iştiraki, KLC Gıda Dış Ticaret, 2021 yılında da 262 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, sektörde ihracat liderliğini açık ara sürdürdü. Başarılarının, Türkiye'nin yavru balık üretiminden yem fabrikalarına, paketleme ve işleme tesisinden, lojistik ve ihracata kadar tam entegre deniz ürünleri şirketi olmalarından kaynaklandığını belirten şirket yetkilileri, "Su ürünleri sektöründe, 75.000 ton çipura ve levrek balığı üretim hacmiyle, dünyanın en büyük tam entegre tesisine sahibiz. Üretim ve değer zincirinin tüm aşamalarını kontrol etmek için, kendi tesislerimizde ve kendi ekibimizle çalışarak başarımızın sürekliliğini de sağlıyoruz. Kılıç Deniz olarak 2500 personelimizle, yılda 450 milyon/adet çipura levrek üretim kapasitemiz ve ihracatımızla sektöründe lider firma olmamızın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

KALİTE STANDARTLARI

"Sektörümüze yönelik tüm kalite standartlarına ve belgelerine sahibiz. Dolayısıyla 2021 yılında da üretimimiz ve ihracatımızda hem yurtiçi piyasadan hem de dünyanın dört bir yanından, besin değerleri yüksek ve lezzetli balıklarımız yüksek oranda talep gördü" diyen yetkililer, "2010 yılından beri de Su ürünleri ve Hayvansal Mamüller kategorisinde ihracat alanında Türkiye birinciliğini sürdürüyoruz. 2021 sonu itibariyle yaklaşık 60 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Müşterilerimiz ile ilişkilerimiz her zaman çok iyi ve işbirliğini geliştirmek adına yeni ürün kategorileri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Kılıç, yeni yatırım ve projelerle, ihracat ağırlıklı büyüme odaklı bir yol izliyor. Ayrıca tesislerde Yeşil ekonomi odaklı uygulamalara devam ediliyor. Ege Üniversitesi ile çevresel riskleri ve karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen, çözüm yolarına yönelik çalışmaları da sürdürülüyor. Doğu Karadeniz bölgesinde de somon balığı üretimi için çalışmalar devam ediyor.

KILIÇ TÜRK SOMONU

Şu anda, Mavi Yüzgeçli Orkinos yetiştiriciliğini gerçekleştiren firmanın, özellikle 2021 yılında Japonya'ya, orkinos satışları hedeflenenin çok üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda, son dönemin gözdesi Türk Somonu üretimi, başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor ITQI tarafından, Kılıç Türk Somonunun lezzet ödülünü alındı. Bu ürün sektör ihracatında yeni bir kalem olarak tüm pazarlarda önemli bir yer edindi.

DOGRU VE BİLİMSEL YETİSTİRİCİLİK

YETKİLİLER şöyle konuştu: "Yetiştirdiğimiz balık türleri olan, çipura, levrek, granyöz, alabalık, somon alabalık ve orkinos tanıtımlarını artırarak, pazarlardaki payımızı büyütmeyi hedefliyoruz. 2022 yılı Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik yılı ilan edildi. Bu karar, hem ülkemizde hem de dünyada balık tüketimini büyük ölçüde artıracak. 2022'de de doğru ve bilimsel yetiştiricilik yöntemleri ile ürettiğimiz, lezzet ödüllü balıklarımızla, liderliğimizi korurken, üretimden lojistiğe tam entegre yapımızla, başarı grafiğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz."