Seydikemer’e dev yatırım

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Başkan yardımcısı Mustafa Karakuş ve Meclis Üyesi Levent Tosun, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette Muğla Valiliği himayesinde başlatılan ve geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanarak tüzel kişilik kazanan Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları istişare edildi. Kuruluş aşamaları tamamlanan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oluşturulan ve Bakanlık Makamının onayına sunulan Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş protokolü Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi tarafından onaylanarak tüzel kişilik kazanmıştı.

HAYVANCILIĞA DESTEK

2 bin 500 kişiye istihdam sağlaması öngörülen Seydikemer Süt TDİOSB, Kırsal Çobanisa köyü mevkiinde 1.150 dekar alan içinde yaklaşık 25 bin büyükbaş hayvan kapasiteli ahırların yerleşeceği hayvancılık parselleri ile süt işleme tesisi, yem fabrikası, hayvan hastanesi, Ar-Ge merkezi ve biyogaz tesisi gibi sanayi tesislerinin yerleşeceği sanayi parsellerinden oluşacak şekilde planlandı. Tarımsal üretim yapanlarla sanayicileri bir araya getirmek, üretimde verimlilik ve karlılık sağlamak, maliyetlerin düşürülmesi ve markalaşma ile kalite standartlarını yükseltmek amacıyla kurulacak Süt ihtisas OSB Muğla'da hayvancılığı destekleyerek devamlılığını sağlayacak.

BÖLGEMIZE HAYIRLI OLSUN

VALİ Orhan Tavlı şöyle konuştu: "1 milyarlık dev yatırım olan Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin onaylanmasında Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye, Muğla Milletvekillerimiz Sayın Yelda Erol Gökcan'a, Sayın Mehmet Yavuz Demir'e, Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Kerim Üstün ile tüm emeği geçenlere şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyor; Muğla'mıza Bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz."