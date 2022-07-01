Turizm sektörü bu yıl patlama yaşayacak

Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, Bodrum'un uluslararası bir destinasyon olarak büyük bir ilgi gördüğünü belirtti. Artan enflasyon ve Rusya ve Ukrayna savaşı gibi nedenlerle otel rezervasyonlarında düşüş yaşandığını belirten Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, bunlara rağmen 2021 yılına göre doluluk oranlarının % 30 daha fazla olacağını söyledi. Girgin, özellikle İngiltere ve merkez Avrupa'dan gelen talebin sezon beklentilerini yükselttiğini ifade etti. Yiğit Girgin, "Sezon yüksek bir potansiyel ve taleple başladı. Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle belli oranda bir kayıp gözlemliyoruz. Charter uçakların azalması başta Antalya olmak üzere Bodrum'u da etkiledi. Bu durum oteller arasındaki rekabeti de artırdı. Şu anda İngiltere başta olmak üzere merkez Avrupa'dan bir turist artışı söz konusu. Geçtiğimiz yıla oranla rezervasyonlarda % 30'luk bir artış bekliyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında Bodrum'a 120 bin turist geldi. Geçtiğimiz yıl ise bu sayı 20 bin civarındaydı. Lüks segment oteller ise yine talep görmeye devam ediyor. Orta segmentteki oteller ve tesisler ise olumsuz etkilendi" diye konuştu.

REZERVASYONDA ACELE EDİN

İç piyasadaki hareketlilikle ilgili konuşan Girgin şöyle devam etti: "İç piyasada yüksek enflasyon ve otel fiyatları nedeniyle bir düşüş söz konusu. Yerli turistler henüz beklenen oranda harekete geçmedi. Otel işletme maliyetleri ve fiyatları giderek artmaya devam edecek. Bu nedenle tatil yapmak isteyenlerin şimdiden erken rezervasyon konusunda acele etmelerini öneriyoruz. Çünkü bugünkü rakamları bir ay sonra bulmaları mümkün olmayacak."

PROFESYONEL OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ ŞİMDİ DE BODRUM'DA

Otelcilik sektöründe profesyonelliği geliştirmek, yardımlaşma ve iletişimi kuvvetlendirmek, sorunlara çözümler aramakamacıyla kurulan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) yayılmaya devam ediyor. POYD Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu resmen hayata geçirildi. Dünyanın farklı turizm ülkelerinde de üyeleri bulunan ve Türkiye'de İstanbul, İzmir, Bursa ve Mersin'de Bölgesel Yürütme Kurulu oluşturan POYD'nin Bodrum BYK temsilciliğini ise Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin üstlendi.

ÜLKEMİZİN ÖNEMLİ BİR MERKEZİ

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, POYD Bodrum BYK'yı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bodrum'un Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu hatırlatan Başkan Atmaca, "Bodrum BTK'yı hayata geçirdik. Otel yöneticilerini çatımız altına bekliyoruz. Sevgili Yiğit Girgin'in de POYD ailesine önemli katkılar sunacağına eminiz" dedi.