Yatağan’ın çehresi değişiyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün girişimleriyle hayata geçirilen ve devam eden yatırımlar, ilçenin çehresini değiştiriyor. Girişimler sonucu Yatağan Gençlik Merkezi'ne kavuşurken, Muğla'nın ilk Millet Bahçesi olma özelliğini taşıyan 'Yatağan Millet Bahçesi', Adliye Sarayı ve Yeni Şehir Stadyumu inşası ise sürüyor. Yeni Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binasının da temelinin en kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

13 MİLYONLUK YATIRIM

3 bin 235 metrekare alanda zemin artı bir kat olarak inşa edilen yaklaşık 13 milyon liralık Yatağan Gençlik Merkezinde 242 kişilik çok amaçlı salon, 70 kişilik sinema salonu, kafeterya, mutfak, seminer salonu, kütüphane, bilgisayar, el sanatları, plastik sanatları ve zeka oyunları işliği ile derslikler bulunuyor. Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, "İlçemizde özellikle gençlerimizin kaliteli zaman geçirmeleri ve ailelerimizin gönül rahatlığıyla zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ADALET SARAYI GELİYOR

İlçenin önemli eksikliklerinden biri olarak görülen Adalet Sarayının ilçeye kazandırılması için Belediye Başkanı Mustafa Toksöz yoğun girişimlerde bulundu. Sonuçsuz kalmayan girişimlerin ardından Adalet Sarayı ihalesi, 2021 yılının sonunda gerçekleştirildi. İhalenin ardından yapımına başlanan yaklaşık 70 milyon liralık yatırımın, 2 bodrum, zemin ve 2 kat olmak üzere 10 bin 900,61 metrekare inşaat alanına sahip olacağı açıklandı.

MILLET BAHÇESI 30 AGUSTOS'TA AÇILACAK

CUMHURİYET Mahallesinde 32 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak Millet Bahçesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihaleye çıkıldı. Hemen ardından başlayan inşaat çalışmaları, aralıksız devam ediyor. Muğla'nın ilk Millet Bahçesi olacak olan Yatağan Millet Bahçesi'nin 30 Ağustos'ta açılması bekleniyor. Yaklaşık 13 milyon liraya mal olacak yatırımın içerisinde, millet kıraathanesi, kütüphane, kafeterya, amfi tiyatro, mescitler, personel dinlenme odaları, satış ofisi, yürüyüş parkurları, kamelyalar, çocuk ve yetişkin oyun alanları, şifalı bitkiler bahçesi, süs havuzları, tema bahçeleri ve yaya köprüsü, sosyal donatı imkanları bulunacak.

BASKAN TOKSÖZ'DEN TESEKKÜR

Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, ilçeye kazandırılan yatırımlarla ilgi yetkililere teşekkürlerini sundu. Toksöz, "İlçemize bu hizmetin kazandırılmasında emeği geçen ve katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Milletvekillerimiz Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'a, İl Başkanlarımız Kadem Mete ve Mehmet Korkmaz'a, İlçe Başkanlarımız Ali Tekin ve Arif Güldürüm'e, hemşerilerim adına şükranlarımı sunarım" dedi.

YENI SEZONA YENI STADYUM

Spor alanında da çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Yatağan'a yakışır modern ve ihtiyaçları karşılayacak yeni bir stadyumun çalışmalarına başladı. Toksöz'ün girişimleri sonucu geçen yıl ihalesi yapılan yeni stadyumun çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Yatağanspor'un da maçlarını oynayacağı yaklaşık 3,5 milyon liralık yatırımla, 119x82 metre ölçülerinde, içerisinde çelik konstrüksiyon seyirci tribünü, soyunma ve hakem odaları ile tuvaletlerin olduğu yeni stat kısa süre içerisinde ilçeye kazandırılacak.

OSMAN AKÇA