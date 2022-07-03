Baba ve oğlunu öldüren katile müebbet hapis

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Erol Atmaca (55) ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) öldüren Memduh Demir (43) hem müebbet hem 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Memduh Demir, 8 Nisan 2021'de Zeytinköy'ün Gökçebelen mevkiinde baba ve oğluyla karşılaşınca sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı.

Demir ile Erol Atmaca arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

Bunun üzerine Demir, av tüfeğiyle ateş ettiği baba ve oğlunu öldürdü. Olay yerinden kaçan katil, 14 Nisan'da Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde yakalanarak tutuklandı. Demir'in, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında karar açıklandı. Menduh Demir'e, Erol Atmaca'ya yönelik eyleminden dolayı 16 yıl, Emre Yiğit Atmaca'ya yönelik eyleminden dolayı ise müebbet hapis cezası verdi. ■ ADEM ÜLKER