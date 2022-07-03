Devlet Marmaris’te yaraları sarıyor

Muğla Marmaris Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde 21 Haziran'da başlayan ve 5 günde söndürülen orman yangınında tedbir amaçlı tahliye edilen vatandaşlar evlerine döndü, güvenli bölgeye alınan hayvanlar da sahiplerine teslim edildi. Hisarönü Mahallesi Kürardı mevkisinde yaşayan Dürdane Yılmaz (67), ekiplerin müdahalesi sayesinde yangında herhangi bir kayıplarının olmadığını söyledi.

'TAVUĞU BİLE KURTARDILAR'

Tahliye edilen hayvanlarının gayet sağlıklı olduğunu belirten Yılmaz, ekiplerin kendilerine çok yardımcı olduğunu kaydetti. Emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Devletim bir tavuğumun bile yanmasına, zarar görmesine müsaade etmedi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

'TEĞMEN BENİMLE BEKLEDİ'

Duygusal anlar yaşayan Yılmaz gözyaşı dökerek, "Hayvanlarım yanarsa ben de yanarım. O nedenle evimden çıkmadım. Ben çıkmayınca jandarma teğmen de burada bekledi. Onlar yanmasın diye evimi terk etmedim. Yetkililer çok yardımcı oldu. Herkes yardım etti. Hayvanlarımla ilgilendiler" ifadelerini kullandı. Dürdane Yılmaz'ın oğlu Ahmet Yılmaz (23) ise 12 keçileri olduğunu belirterek, "Babam arılarla Afyon'da. Arıları koyduğumuz noktalar yandı zaten. Geçen sene koyduğumuz Hisarönü de, Bördübet de yandı. Devletimiz hep yanımızdaydı" diye konuştu. Pınaryanı mevkisinde yaşayan 69 yaşındaki Emine Taştekin de 18 keçi, 2 köpek ve 30 tavuğunun tahliye edildiğini anlattı. Tüm hayvanlarının yangından zarar görmeden kurtulduğunu belirten Taştekin, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Taştekin'in kızı Fatma Taştekin (31) ise, "Hayvanlarımızın sağlık durumları çok iyi. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

'2 SAATTE TAHLİYE ETTİK'

MUĞLA İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, yangının başladığı saatten itibaren Marmaris İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri ve il müdürlüğü ekipleriyle sahada olduklarını söyledi. Geçen yılki büyük yangından sonra kendilerinin de tecrübeli ve tedbirli olduklarını belirten Saylak, "Arkadaşlarımız 6 büyükbaş, 140 küçükbaş hayvanımızı, 10 köpek ve 50 tavuğu 2 saat gibi bir sürede tahliye etti. Herhangi bir zarar görmelerini engellediler. Bakımları ve tedavileri yapıldı. Gereken her şeyi yaptık, bundan sonra da yapacağız" diye konuştu.

55 BİN KOLONİLİK ARI YATAĞI YANDI

MARMARİS Çam Balı'nın coğrafi işaretli bir ürün olduğunu hatırlatan Barış Saylak, "2021'de de yaklaşık 100 bine yakın arı konaklama noktası yanmıştı. Bu yangında da yaklaşık 55 bin kolonilik arı yatağını ne yazık ki kaybetmiş bulunuyoruz. Ancak bu telafi edilemez bir durum değil. Marmaris ve Datça'daki arıcılarımıza mevcut alanlarımızda yine hizmet vermeye devam edeceğiz. Güzel Çamlı Davutlar Milli Parkı'nda da Marmarisli arıcılarımızın konaklama yeri için gerekli hazırlıkların yapılması talimatı ilk ağızdan verilmiş durumda. Devletimiz arıcılarımızı, Marmarisli çam balı üreticilerimizi bir zorlukla karşı karşıya bırakmayacak" dedi.

OSMAN AKÇA