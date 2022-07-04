Bayram tatili öncesi operasyon! Muğla’da 1788 şişe sahte içki ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekipleri, bayram tatili öncesi sahte içki operasyonu düzenledi. İstanbul'dan sahte içki getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, bir kamyoneti takibe aldı.

Bugün sabah saatlerinde ilçe girişinde durdurulan kamyonette yapılan aramada toplam 1788 şişe sahte rakı, votka, bira ve viski ele geçirildi. Şüpheli G.T. gözaltına alındı. Hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan G.T., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kapatılan fabrikada sahte alkol üretimi