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Haberler Muğla Bill Gates'in kızı süper yatla Bodrum'da

Bill Gates'in kızı süper yatla Bodrum'da

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in lüks yatı bir süredir Bodrum Cennet Koyu'na demirliydi. Bill Gates'in kızı Phoebe Adele Gates, önceki gün misafirleriyle birlikte Bodrum'a geldi. Ünlü iş insanının kızını, lüks yatta toplamda 25 görevli karşıladı.

04.07.2022, 12:10 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022, 12:14

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates'in ultra lüks yatı bir süredir Bodrum Cennet Koyu'nda demirliydi.

Bill Gates’in kızı süper yatla Bodrum’da

Milyarder iş insanının kızı Phoebe Adele Gates, önceki gün misafirleriyle birlikte Bodrum'a geldi.

Bill Gates’in kızı süper yatla Bodrum’da

Gates, gelmeden önce tüm hazırlıklar tamamlandı.

Bill Gates’in kızı süper yatla Bodrum’da

Tüm görevliler güvertede toplandı.

Bill Gates’in kızı süper yatla Bodrum’da

Toplamda 25 görevli, ünlü iş insanının kızı için hazır bekledi.

Bill Gates’in kızı süper yatla Bodrum’da

Milyarder iş insanı Bill Gates'in geçen yıl tatile geldiği 200 milyon dolar değerindeki Lana isimli mega yatı, yeniden Bodrum'a gelmişti.

Bill Gates’in kızı süper yatla Bodrum’da

Gates'in Cennet Koyu'nda demirli süper yatına önceki gün kızı Phoebe Adele Gates misafirleriyle birlikte geldi.

Bill Gates’in kızı süper yatla Bodrum’da

Phoebe Adele Gates'i yatta görevli yaklaşık 25 kişilik bir ekip karşıladı.

Bill Gates’in kızı süper yatla Bodrum’da

Süper yata transfer teknesiyle gelen Gates, yata çıkmadan önce Cennet Koyu'nda ufak bir tur attı.

Bill Gates’in kızı süper yatla Bodrum’da

Dünyanın en büyük süper yatları listesinde 60'ıncı sırada bulunan Lana'nın haftalık kira ücreti 1.8 milyon Euro.

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