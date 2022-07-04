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Haberler Muğla Bodrum'daki kazada yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou'dan yeni haber

Bodrum'daki kazada yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou'dan yeni haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İngiliz Jake Robert Mclean'ın (33) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan kız arkadaşı, model ve oyuncu Yazmin Oukhellou (28), hayati tehlikeyi atlattı. Mclean'ın alkollü olup olmadığı yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

DHA

04.07.2022, 15:56

Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde İngiliz Jake Robert Mclean yönetimindeki 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Bodrum’daki kazada yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou’dan yeni haber

Sağlıkçıların kontrolünde sürücü Mclean'ın yaşamını yitirdiği, kız arkadaşı Yazmin Oukhellou'nun yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Oukhellou, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Bodrum’daki kazada yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou’dan yeni haber

Yaralı Yazmin Oukhellou'nun İngiltere'de yayınlanan 'The Only Way Is Essex' isimli dizide rol aldığı ve modellik yaptığı öğrenildi. Oukhellou'nun hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin ardından da ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Bodrum’daki kazada yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou’dan yeni haber

VİRAJDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMİŞ
Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morgunda işlemlerinin sürdüğü bildirilen Mclean'ın ise alkollü olup olmadığı ise otopsinin ardından belli olacak.

Bodrum’daki kazada yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou’dan yeni haber

Öte yandan, virajlı yolda meydana gelen kazada Mclean'ın yolu bilmediği için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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