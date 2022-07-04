Çuval cinayetinin ardından dehşet çıktı

Muğla Bodrum'da, 28 Haziran gece yarısı Ortakent Mahallesi'nde yürüyen bir kişi, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede içi toprak dolu bir çuval içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz halde olduğu belirlenirken, yaşının 50-55, olduğu kaydedildi. Ceset, savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından başlatılan çalışma kapsamında cesedin emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol isimli kişiye ait olduğu belirlenirken, Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan kardeşi Uğur Erol'un, 20 Haziran saat 18.30 sıralarında ağabeyinin evden ayrıldığını, hayatından endişe ettiğini belirterek 25 Haziran saat 16.00 sıralarında jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Erol'un telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Derinleştirilen soruşturma kapsamında şüpheliler H.T.A, annesi F.N.A, G.İ, E.D, A.T. ve anestezi teknikeri B.A. gözaltına alındı.

ASİT DÖKÜLEREK YAKILMIŞ

Çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Ümit Erol'un borç-alacak nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. Olay günü şüphelilerin Erol'u uyuşturup, ardından tabancayla vurduktan sonra üzerine asit döktüğü ve yakmaya çalıştığı, daha sonra ise kurtulmak istedikleri cesedi içi toprak dolu bir çuvala koyup 20 kilometre uzaklıktaki boş bir araziye attığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADEM ÜLKER