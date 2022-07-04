Yanan ormanların imara açılması söz konusu değil

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde, 21 Haziran'da başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu söndürülen yangında devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade etti.

İl Başkanı Mete, bölgeye gelmeyen ve yangın yerini görmeyen birçok kişinin sosyal medyada algı çalışması yürüttüğünü ifade ederek, "Yanan alanlar kesim ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ağaçlandırılacak. Buraların kesinlikle imara açılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ormanı yakan şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çok yoğun bir çalışma yürüttü" dedi. ■ ADEM ÜLKER