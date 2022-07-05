İngiliz yıldızların Bodrum tatili acı bitti

İNGİLTERE'NİN ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile oyuncu ve yapımcı sevgilisi Jake McLean, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaza geçirdi. Devrilen otomobilin tavan penceresine kafası sıkışan İngiliz oyuncu McLean feci şekilde can verdi. Televizyon yıldızı ve model Yazmin Oukhellou ise ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

KAZA, sabaha karşı Yalıkavak- Bodrum yolunda meydana geldi. McLean'in kullandığı kiralık lüks otomobil, Değirmenaltı mevkiinde aşırı sürat nedeniyle virajı alamadı, kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı.

Devrilen otomobilin açık olan tavan penceresinden kafası dışarı çıkan 33 yaşındaki Jake McLean, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan sevgilisi İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı ve model 28 yaşındaki Yazmin Oukhellou da ağır yaralandı.

Yaralı model ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Oukhellou'nun da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. McLean'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İkilinin 2019'dan bu yana birlikte olduğu, bir süredir Dubai'de birlikte yaşadığı ve tatil için Bodrum'a geldikleri öğrenildi.

SON FİLMİNİ GÖREMEDİ

JAKE McLean, 2013 yılından beri Hollywood'da çeşitli film ve dizilerde oyuncu ve yapımcı olarak yer aldı. McLean oyunculuk deneyimlerinin ardından 2020 yılında Natural Disasters filminin ortak yapımcılığını üstlendi. Bu yılın Aralık ayında vizyona girecek Avatar 2 filminde de rol alan McLean, filminin vizyona girdiğini göremeden hayata veda etti. McLean'in TOWIE adlı dizinin ünlü yıldızı Lauren Goodger'ın eski sevgilisi olduğu öğrenildi.

ADEM ÜLKER