Marmaris’te 1 milyonluk sahte içki ele geçirildi

MARMARİS Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele ekipleri bayram öncesi ilçeye girecek olan sahte içki ve tütün maddelerinin araştırmalarını sıklaştırdı. Polislerin yaptıkları araştırmalarda G.T isimli şahsın Marmaris'e kaçak içki getireceği tespit edildi. Marmaris ilçe girişinde yapılan kontrollerde G.T isimli şahsın kullandığı kamyonetin kasasında değeri bir milyon TL olan 1800 şişe ambalajlı sahte içki yakalandı. Yakalanan sahte içkiler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken G.T. gözaltına alındı. ■ OSMAN AKÇA

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