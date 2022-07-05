  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Marmaris’te 1 milyonluk sahte içki ele geçirildi

Marmaris’te 1 milyonluk sahte içki ele geçirildi

5.7.2022

Marmaris’te 1 milyonluk sahte içki ele geçirildi
MARMARİS Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele ekipleri bayram öncesi ilçeye girecek olan sahte içki ve tütün maddelerinin araştırmalarını sıklaştırdı. Polislerin yaptıkları araştırmalarda G.T isimli şahsın Marmaris'e kaçak içki getireceği tespit edildi. Marmaris ilçe girişinde yapılan kontrollerde G.T isimli şahsın kullandığı kamyonetin kasasında değeri bir milyon TL olan 1800 şişe ambalajlı sahte içki yakalandı. Yakalanan sahte içkiler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken G.T. gözaltına alındı. ■ OSMAN AKÇA
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA