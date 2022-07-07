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Haberler Muğla Bodrum'da hareketli anlar! Uçaklar tek tek havalandı

Bodrum'da hareketli anlar! Uçaklar tek tek havalandı

Ülke genelinde orman yangınlarına karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde son yaşanan orman yangını sonrası bölgede tedbirler artırıldı. Türk Hava Kurumu'na ait ve her birinin 4,5 ton su alma kapasitesine sahip olduğu iki CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, Bodrum açıklarında test uçuşu yaptı.

AA

07.07.2022, 13:43

Muğla'da orman yangınlarına karşı hazır bekletilen Türk Hava Kurumu'na (THK) ait iki CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, Bodrum açıklarında test uçuşu yaptı.

Bodrum’da hareketli anlar! Uçaklar tek tek havalandı

Torba ve Güvercinlik mahallelerinde denizden su alan iki uçak, test amacıyla bazı alanlara su boşalttı.

Bodrum’da hareketli anlar! Uçaklar tek tek havalandı

Amfibik uçakların olası yangınlara karşı Milas-Bodrum Havalimanı'nda hazır bekletildiği bildirildi.

Bodrum’da hareketli anlar! Uçaklar tek tek havalandı

Denizde teknelerde seyir yapan bazı tatilciler, uçakların denizden su almasını ilgiyle izledi.

Bodrum’da hareketli anlar! Uçaklar tek tek havalandı

Uçakların her birinin 4,5 ton su alma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

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