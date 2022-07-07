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Bodrum'da hareketli anlar! Uçaklar tek tek havalandı

Ülke genelinde orman yangınlarına karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde son yaşanan orman yangını sonrası bölgede tedbirler artırıldı. Türk Hava Kurumu'na ait ve her birinin 4,5 ton su alma kapasitesine sahip olduğu iki CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, Bodrum açıklarında test uçuşu yaptı.