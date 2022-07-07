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Haberler Muğla Dünyanın en büyüklerinden! Mega yat "Titan" yeniden Bodrum'da

Dünyanın en büyüklerinden! Mega yat "Titan" yeniden Bodrum'da

İçinde 30'dan fazla kabinin olduğu dünyanın en büyük yatlarından olan 'Titan' yeniden Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'a demir attı. Yatta spor salonu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve çok sayıda aktivitenin yapıldığı alan yer alıyor.

AJANSLAR

07.07.2022, 13:28

Dünyanın en büyüklerinden! Mega yat Titan yeniden Bodrum’da

Cayman Adaları bayraklı, yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Güvercinlik Mahallesi açıklarında demirledi. İçinde 30'dan fazla kabinin olduğu yatta, spor salonu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok imkan bulunuyor.

Yata, bölgeden geçen günübirlik tur teknelerindeki yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösteriyor.

Toplam 19 kişinin konaklayabileceği ve 14 personelin kalabileceği yatın değerinin 100 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

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