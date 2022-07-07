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Haberler Muğla Muğla'da akılalmaz olay! Erkek arkadaşı terk edince hırsını böyle aldı

Muğla'da akılalmaz olay! Erkek arkadaşı terk edince hırsını böyle aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk veren cinsten. 20 yaşındaki Melisa T. kendisinden ayrılan erkek arkadaşı Ali Erdinç Yıldız'dan hırsını arabasının camını kırarak aldı. Araçta yaklaşık 15 bin liralık masraf meydana gelirken Melisa T., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA

07.07.2022, 15:41 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022, 15:54

Muğla’da akılalmaz olay! Erkek arkadaşı terk edince hırsını böyle aldı

Olay, 24 Haziran günü saat 00.30 sıralarında Menteşe ilçesi Müştakbey Mahallesi'nde meydana geldi. Melisa T., iddiaya göre, 5 yıllık birlikteliklerinden sonra kendisinden ayrılan erkek arkadaşı Ali Erdinç Yıldız'ın park halindeki 39 ED 306 plakalı otomobilinin ön camını taşla kırdı.

Melisa T., daha sonra otomobilin dışındaki kaplamaları söktü. Sabah saatlerinde çalıştığı kargo şirketine işe gitmek için çıkıp otomobilinin yanına giden Yıldız, aracı görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis ekipleri, araca zarar verdiği tespit edilen Melisa T.'yi gözaltına aldı. Melisa T., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'
Kız arkadaşıyla yaklaşık 1 hafta önce ayrıldığını belirten Ali Erdinç Yıldız, "Sabah işe gitmek için aracımın yanına gittim. Otomobilimin ön cam kırılmış, kaplamaları sökülmüş vaziyetteydi. Bu olay yaşanmadan 1 gün önce Melisa ile telefonda tartıştık. 1 hafta önce arkadaşlığımı sonlandırdım. Güvenlik kamerası kayıtlarında aracıma zarar veren kişi olduğunu öğrendim. Kendisinden şikayetçi oldum. Yaşananlardan sonra otomobilime yaklaşık 15 bin liralık masraf ettim" dedi.

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