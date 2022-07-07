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Haberler Muğla Sahte belgeyle tapu vurgunu yapacaklardı! Bodrum'da suçüstü yakalandılar

Sahte belgeyle tapu vurgunu yapacaklardı! Bodrum'da suçüstü yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendilerine ait olmayan araziyi sahte evraklar düzenleyerek satmaya çalışan 3 kişi ihbar üzerine polis tarafından yakalandı.

DHA

07.07.2022, 08:37

Sahte belgeyle tapu vurgunu yapacaklardı! Bodrum’da suçüstü yakalandılar

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, kendilerine ait olmayan bir araziyi sahte evrak düzenleyerek satmaya çalışan şüphelilerin olduğu bilgisini aldı. Bodrum KOM ekipleri ihbarı değerlendirirken titiz bir çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelileri takibe alan ekipler, R.K., H.K. ve M.C.G.'yi Bodrum Tapu Müdürlüğü'nde sahte evraklarla yakalayarak gözaltına aldı. Tapuda sahtecilik yapan şüphelilere göz açtırmayan ekiplerin operasyonla ilgili çalışmaları sürerken, gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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