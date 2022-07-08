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Haberler Muğla Bodrum'da makilik yangını! Hızlı müdahaleyle söndürüldü

Bodrum'da makilik yangını! Hızlı müdahaleyle söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Peksimet - Dereköy arasındaki bölgedeki makinlik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine hızla harekete geçen ekipler, yerleşim yerine sıçramadan önce alevleri kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter de destek verdi.

İHA

08.07.2022, 18:13

Bodrum’da makilik yangını! Hızlı müdahaleyle söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisi makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Peksimet - Dereköy arasındaki makilik ve tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarla büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Vatandaşlar ve arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Söndürme çalışmalarına bazı inşaat firmalarının tankerleri ve beton mikserleri de destek verdi.

Söndürme çalışmalarına havadan 2 helikopter destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bir hektar alan kül oldu.

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