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Haberler Muğla Muğla'ya bayram göçü! Akın akın gidiyorlar

Muğla'ya bayram göçü! Akın akın gidiyorlar

Bayram tatilinin 9 güne çıkması ile birlikte tatilcilerin rotası da Ege'ye doğru yöneldi. Özellikle Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezleri tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Bayram tatili için binlerce kişi Muğla'ya doğru yola çıkarken yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

DHA

08.07.2022, 14:11

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, arife günü de Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye devam etti. Şehir girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Muğla’ya bayram göçü! Akın akın gidiyorlar

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğuna neden oldu.

Muğla’ya bayram göçü! Akın akın gidiyorlar

Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi. Yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatil tercih ettiği belirtildi.

Muğla’ya bayram göçü! Akın akın gidiyorlar

Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.

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