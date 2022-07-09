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Haberler Muğla ‘Aykurt’u ben değil organ mafyası öldürdü’

‘Aykurt’u ben değil organ mafyası öldürdü’

9.7.2022

MUĞLA Fethiye'de 2018'de kaybolduktan 15 ay sonra bir çoban tarafından Dalaman'da ormanlık alanda bulunan iskeletinden kimliği belirlenen Burhan Aykurt'un (35), ölümüyle ilgili yakalanıp tutuklanan Yasin Mehmet İkiz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, Aykurt'u amcasının anlaştığı organ mafyasının öldürdüğünü iddia etti, "Aykurt'u amcam ile Rus'un yanına bıraktım, bir daha görmedim" dedi. İddianameye göre kendisini bir kadın gibi tanıtan İkiz, Aykurt'u İzmir'e davet etti. Aykurt, evden çıkarken İzmir'e gideceğini söyledi ve kredi çekti. İkiz, Burhan Aykurt'u ailesinin arazilerinin bulunduğu yere götürüp silahla öldürdü, delilleri ortadan kaldırdı.
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