Ege’de bayram bereketi

Kurban bayramında 9 günlük tatil nedeniyle Ege'de otellerde yapılan rezervasyonlarla birlikte yer kalmazken, bazı seyahat firmaları da bölgeye ek seferler koydu. Sahil kesimlerine akın eden tatilciler, ilk günden kendilerini serin sulara bırakarak denizin keyfini çıkardı. Kurban Bayramı'nda tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Ege sahillerinde turizm ve otelcilerin yüzü güldü. İzmir'de Çeşme ve Alaçatı, Muğla'da Bodrum ve Marmaris, Aydın'da Kuşadası ve Didim'e yerli yabancı turist yağdı. Otel ve pansiyonlarda yüzde 100 doluluğa ulaşılırken, sahillerde adım atacak yer kalmadı. Bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin yanı sıra son haftalarda yabancı turistler de soluğu Ege'nin turistik yerlerinde aldı. Bu yoğunluk, otelcilere ve esnafa can suyu oldu.







5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Bayramda en fazla turistin geldiği turizm merkezlerinin başında Muğla'nın Bodrum ilçesi yer aldı. Arife günü tatilcilerin akın ettiği Bodrum'un girişinde 5 kilometre uzunluğunda araç kuyrukları oluştu. Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 750 bine yaklaşan nüfusun 1 milyonu bulacağı belirtildi. Emniyet güçleri ve jandarma ekiplerince arife gününden itibaren ilçedeki giriş çıkışlarda 24 saat trafik uygulamaları yapılacak. Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de benzer görüntüler oluştu. Yaşanan yoğunluktan dolayı üç ilçede de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.



REZERVASYONLAR 2 KATINA ÇIKTI

Turizmci Zeynel Kılınç, Bodrum'un 2019 yılında en yüksek bayram yoğunluğunu yaşadığını ifade ederek, "2019 yılında çok yoğun geçen bir bayram dönemi olmuştu otel bulunamamıştı ve Bodrum kapasitesinin çok çok üstünde bir turist akınına uğramıştı. Bu yıl hemen hemen 2019 yılına yakın bir beklenti var. O yılın üstüne çıkamayız ama o yılı yakalayacağız gibi görünüyor. 9 günlük bayram tatilinin çok büyük bir etkisi oldu yerli turist açısından. 9 günlük tatil olmasaydı kimse 3 günlüğüne buraya gelmeyecekti. 9 gün tatil olunca bir anda rezervasyonlar 2 katına çıktı" ifadelerini kullandı.

KUŞADASI VE DİDİM SAHİLLERİ DOLDU

Aydın'ın turizm merkezleri Kuşadası ve Didim, turistlerin tercih ettiği merkezler arasında. Arife Günü'nden itibaren Kuşadası ve Didim'e toplam 50 bine yakın araç giriş yaptı. İlçe girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken polis ve jandarmanın aldığı tedbirlerle tatilciler, güvenli bir şekilde Kuşadası ve Didim'de tatillerine başladı. Sahillere akın eden vatandaşlar, kendilerini serin sulara bırakarak denizin keyfini çıkardı.

YOL HİPNOZUNA KARŞI YOLCULUKTA MOLA VERİN

Nörolojı Uzmanı Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, uzun yollarda sürücülerin maruz kaldığı 'yol hipnozu' durumuna karşı uyarılarda bulundu. Yol hipnozunun, gözün açık zihnin kapalı şekilde uyuma hali olduğunu belirten Demirel, sürücülerin yolculuklarda mola vererek bu durumun önüne geçilebileceğini söyledi. Yol hipnozunda sürücünün yanındaki kişinin bile sürücünün uyuduğunu anlayamayabileceğini ifade eden Demirel, "Bu fiziksel bir durumdur. Genellikle yola çıktıktan 2.5 saat sonra başlar, kişi öndeki aracın hızını, kaç kilometre hızla gittiğini analiz edemez. Göz görür ancak beyin bunu algılayamaz. Yol hipnozunda genellikle 140 kilometre ve üzerinde çarpmalar görülür. Bunun önüne geçmek için belli zaman aralıklarında yolculuğa ara verilmelidir" dedi.

İHSAN KARATAŞ