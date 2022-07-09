Köylüler Menteşe Belediyesi önünde toplandı! Çimentocu başkan istemiyoruz!

Muğla'da, kurulması planlanan çimento fabrikasına CHP'li Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının iptal edilmesini isteyen köylüler, belediye önünde oturma eylemi yaptı. Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen bazı çevre dernekleri ve Deştin köyü sakinleri, bölgede kurulması planlanan çimento fabrikasına tepki gösterdi.



"HALA NEYİ BEKLİYORSUNUZ!"

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün yapı ruhsatını iptal etmesini isteyen köy sakinlerinden Burcu Özdemir, "Ruhsat iptali için bizlere verilen sözün üzerinden 41 gün geçti. Belediye yetkilileri yapı ruhsatını iptal etmek için neyi bekliyor? Bayram öncesinde bu kadar insanın işini gücünü bırakıp taşını, toprağını, havasını, suyunu, doğasını ve tüm yaşam haklarını savunmak için belediye önüne yığılmasından utanmıyor musunuz? Yeter artık. Bu yıkım projesine izin verenleri de hiçbir zaman unutmayacak ve affetmeyecek" diyerek tepkisini gösterdi. Köy sakinlerinden 65 yaşındaki Cemile Şener de toprakları için varolduklarını ve verdikleri mücadeleyi kazanacaklarını dile getirdi. Köy sakinleri, Başkan Gümüş'ün dışarıya çıkıp kendilerine açıklama yapması içi belediye önünde yaklaşık iki buçuk saatlik oturma eylemi yaparken "Halk burada, Bahattin nerede?" ve "Çimentocu başkan istemiyoruz" sloganı attı. Gruptakiler daha sonra dağıldı.



■ OSMAN AKÇA

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