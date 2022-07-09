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Haberler Muğla Oğlunun mezarına elleriyle toprak attı

Oğlunun mezarına elleriyle toprak attı

9.7.2022

Oğlunun mezarına elleriyle toprak attı
Muğla'da aralarında alacak meselesi bulunan kişiler tarafından uyuşturulup tabancayla öldürüldükten sonra yakıldığı belirlenen Ümit Erol'un (50) cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Defin sırasında Yusuf Erol, gözyaşları içinde oğlunun mezarına elleriyle toprak attı. Bodrum Ortakent mahallesi, Üniversite Caddesi'nde, 28 Haziran gecesi yol kenarında toprakla dolu çuvalda bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, adli tıp incelemesinde emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol'a ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında H.T.A, annesi F.N.A, G.İ, E.D, anestezi teknikeri B.A. ve A.T. gözaltına alındı. Çapraz sorguda Erol'un para meselesinden öldürüldüğü belirlendi. Yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ ADEM ÜLKER
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