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Haberler Muğla Rüşvet alan müdür suçüstü yakalandı

Rüşvet alan müdür suçüstü yakalandı

9.7.2022

Rüşvet alan müdür suçüstü yakalandı
Muğla Bodrum'da işletmecilik yapan bir kişi, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Kaplan'ın kendisinden rüşvet istediğini öne sürerek polise başvurdu. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri işletmeciden Kaplan'la buluşmasını istedi ve seri numaraları alınmış para verdi. İşletmeci üzerinde 16 bin lira ile Kaplan'la bir kafeteryada buluştu. Kaplan aldığı 16 bin lira ile mekandan ayrılırken polis tarafından gözaltına alındı. Üzerinde seri numaraları alınmış paralar bulunan Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis, Kaplan'ın daha önce kimlerden rüşvet aldığını araştırıyor.

■ ADEM ÜLKER
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