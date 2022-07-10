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Haberler Muğla Bodrum’da motoryat denize gömüldü

Bodrum’da motoryat denize gömüldü

10.7.2022

Bodrum’da motoryat denize gömüldü
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde su alarak alabora olan motoryattaki 3 kişi bota binerek kurtuldu. Kızılburun mevkisi açıklarında seyreden 22 metre uzunluğundaki "Alien" isimli İngiliz bayraklı motoryatın arka kısmı, alt tarafındaki delik nedeniyle suya gömüldü. Ön kısmındaki kamaraların kapalı olması nedeniyle teknenin ön kısmı suya gömülmedi. İhbar üzerine olay yerine giden Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, çevre kirliliğine karşı güvenlik önlemi aldı. Motoryatın, rüzgarın hızı azalınca kurtarılacağı bildirildi.

■ OSMAN AKÇA
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