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Haberler Muğla Muğla Menteşe'de korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

Muğla Menteşe'de korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde kahve işletmesinin nargile bölümünden dumanların yükseldiğini gören bekçilerin dikkati mahalleyi yanmaktan kurtardı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangının çıkış noktası ile ilgili çalışma başlatıldı.

İHA

10.07.2022, 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022, 10:06

Muğla Menteşe’de korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

Menteşe Muslihittin Mahallesi Recai Güreli Caddesi Meydan Sokak üzerinde devriye görevi yürüten bekçiler kahve işletmesinden dumanların çıktığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir acil müdahale ve 3 itfaiye aracı kahve işletmesinin zemin ve çatısının ahşap kaplı olduğu alanda bulunan nargile bölümünden yükselen alevlere müdahale etti. Tescilli ve ahşap binaların bulunduğu bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede devriye görevi yürüten bekçilerin dikkati ile zamanında yapılan ihbar sonrası alevler çevredeki binalara ve iki katlı ahşap kahve işletmesine sıçramadan söndürüldü. Yangında işletmeye ait çok sayıda nargile tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış noktası ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler yangının büyük ihtimalle eski olan elektrik aksamından çıktığını tahmin ediyor.

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