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Haberler Muğla Tatil bölgelerinde trafik tıkandı! Kuyruklar kilometrelerce uzuyor

Tatil bölgelerinde trafik tıkandı! Kuyruklar kilometrelerce uzuyor

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber milyonlarca kişi Ege'deki tatil bölgelerine akın etti. Bazı ilçelerde trafik tamamaen tıkandı, kimi yollarda araç kuyrukları 5 kilometreyi buldu. Polis ve jandarma ekipleri gidiş ve dönüş istikametlerinde denetimlerini artırdı.

AA

10.07.2022, 18:29

Tatil bölgelerinde trafik tıkandı! Kuyruklar kilometrelerce uzuyor

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye, Bodrum ve Ula'da geçiren turistler trafikte yoğunluğa neden oldu.

Tatil boyunca il genelinde polis ve jandarma ekipleri turizm merkezlerinin gidiş ve dönüş istikametlerinde trafik uygulaması yapıyor.

Kurban Bayramı tatilini Fethiye ilçesinde geçirmek isteyenler, Fethiye-Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Kara yolundaki kavşaklarda jandarma ekipleri önlem aldı. Zaman zaman duran trafikteki akış, kolluk kuvvetlerince kontrollü olarak sağlandı.

Uzun süre kuyrukta beklemeyi istemeyen bazı tatilciler de araçlarını yol kenarlarına park etti ve yürüyerek denize ulaşmaya çalıştı.

Bodrum'da da Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gümbet Kavşağı ve Yokuşbaşı mevkisi ile Konacık istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ula'da ise Akyaka'da zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe jandarma ekipleri müdahale ediyor.

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