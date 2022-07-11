Bodrum’da plajlar doldu! Denizin ve güneşin keyfini çıkardılar

Bölgede restoran işletmeciliği yapan Candan Tokdemir, "Bayramla birlikte turizm sezonu şu an gayet güzel gidiyor. Sadece tüketim biraz daha yavaş ama onun haricinde kalabalık ve şehrin sirkülasyonu çok güzel. Havalarda güzel gidiyor. Tatilciler stres atıyor. Bodrum merkez olarak tercihin en çok olduğu nokta Kumbahçe. Fiyat aralıkları burada biraz daha iyi" dedi.