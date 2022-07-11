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Haberler Muğla Muğla Ölüdeniz yolunda trafik tıkandı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Muğla Ölüdeniz yolunda trafik tıkandı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın gözde turizm ilçelerinde geçirmek isteyenlerin tercihleri arasında ilk sıralarda Fethiye-Ölüdeniz yer aldı. Bayramın 2. günü ünlü tatil merkezinin yolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

İHA

11.07.2022, 09:55

Kurban Bayramı tatili ile birlikte, özellikle tatil bölgelerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Dünyaca ünlü tatil merkezine giden yoldaki kavşaklarda jandarma ekipleri önlem aldı.

Muğla Ölüdeniz yolunda trafik tıkandı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Zaman zaman duran trafikteki akış, kolluk kuvvetlerince kontrolü olarak sağlandı. Uzun süre kuyrukta beklemeyi istemeyen bazı tatilciler de araçlarını yol kenarlarına park ederek yürüyerek denize ulaşmaya çalıştı.

Muğla Ölüdeniz yolunda trafik tıkandı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Tatilcilerin deniz kenarlarına akın etmesiyle Fethiye sokakları ise boş kaldı.

Muğla Ölüdeniz yolunda trafik tıkandı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

ÖLÜDENİZ SAHİLİ DOLDU
Ölüdeniz'deki Kumburnu ve Belcekız plajlarında ise yoğunluk yaşandı. Sıcaktan bunalan tatilciler, Ölüdeniz'in turkuaz suyunda serinledi.

Muğla Ölüdeniz yolunda trafik tıkandı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Macera tutkunu tatilciler ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı seyretti. Bakanlar Kurulu kararı ile Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Fethiye'de yoğunluk beklentisi oluşmuştu.

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