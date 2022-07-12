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Haberler Muğla Bayram namazı dönüşü taksi çarpmıştı! 15 yaşındaki Arda, yaşam savaşını kaybetti

Bayram namazı dönüşü taksi çarpmıştı! 15 yaşındaki Arda, yaşam savaşını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram namazı dönüşü taksinin çarptığı 15 yaşındaki Arda Karakurt'tan acı haber geldi. Arda ekiplerin tüm müdahalesine rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kazanamadı. Gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

12.07.2022, 15:30

Bayram namazı dönüşü taksi çarpmıştı! 15 yaşındaki Arda, yaşam savaşını kaybetti

Kaza bayramın ilk günü sabah saatlerinde İslamhaneleri Mahallesi Bodrum- Turgutreis karayolunda meydana geldi. Karayolunda Bodrum istikametine seyreden Ali K. idaresindeki 48 T 7176 plakalı taksi, bayram namazından dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Arda Karakurt'a çarptı.

Taksinin çarpmasıyla metrelerce savrulan Arda Karakurt, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karakurt, hastanedeki 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. 15 yaşındaki çocuğun ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

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