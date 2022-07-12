Marmaris’te ’pes’ dedirten görüntü! Bakın araçları nereye park ettiler

Çevre gönüllüsü ve Marmarisli Ali Demirtaş, "İki gündür herkesi arıyorum ancak kimse bir uyarı dahi yapmadı. Park eden araçların sürücüleri 'sen kimsin' diye bana laf söylediler. İnanın bizler ne yağacağımızı bilemez hale geldik" dedi.