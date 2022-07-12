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Haberler Muğla 'Sakin Kent' Akyaka'da trafik durma noktasına geldi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

'Sakin Kent' Akyaka'da trafik durma noktasına geldi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı tatil merkezi Akyaka en yoğun günlerini yaşıyor. Bayram tatili için Akyaka'yı tercih edenler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Akyaka Kavşağı'nda trafik tıkanırken merkeze saatlerce araç girişi yapılamadı.

SABAH

12.07.2022, 10:08 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022, 10:10

’Sakin Kent’ Akyaka’da trafik durma noktasına geldi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından tatilciler turizm merkezlerinin yolunu tuttu. Muğla'nun Ula İlçesine bağlı Akyaka Mahallesi de tatilcilerin akınına uğradı. Mahallaye girişlerde uzun kuyruklar oluştu.

12 KM KUYRUK OLUŞTU
Trafik yoğunluğundan dolayı meydana gelen kuyruk 12 km civarına ulaşırken sürücüler adeta kontak kapattı. Akyaka'ya girişler yoğunluktan dolayı geçici olarak kısıtlandı.

Bodrum'da da tatil için gelenlerin ilçeye girişleri devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden araçlarıyla ilçeye gelen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk bayramın ilk gününden bu yana sürüyor.

Bayramı tatili için Fethiye ilçesine gelenler Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Kavşaklarda jandarma ekipleri önlem aldı. Zaman zaman duran ulaşım, kolluk kuvvetlerince kontrollü olarak sağlandı.

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