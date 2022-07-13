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Haberler Muğla Son dakika: Datça'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Son dakika: Datça'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

AA

13.07.2022, 13:46 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022, 14:00

Son dakika: Datça’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birliklerle, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleriyle, bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Alevler sahile doğru ilerlerken, tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.

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