Yunanlar tekneye ateş açtı Türk kaptan gözaltında

YUNANİSTAN Sahil Güvenlik ekipleri, ateş açarak durdurduğu 5 metrelik sürat teknesindeki Türk kaptanı, göçmen kaçakçılığından gözaltına aldı. Adı açıklanmayan kaptan Rodos'ta mahkemeye çıkacak. Muğla'nın Marmaris ilçesinden, 5 metrelik sürat teknesi ile Rodos Adası'ndaki Aquarum Plajı'na dün sabah saatlerinde bir kadın ve bir kız çocuğunu bıraktıktan sonra dönüşe geçtiği iddia edilen 31 yaşındaki Türk kaptanı Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri fark etti. Yunanlıların dur ihtarına uymayan kaptanın kullandığı tekne ateş açılarak durduruldu. Gözaltına alındıktan sonra tekne ile Rodos Limanı'na götürülen Türk kaptanın, "göçmen kaçakçılığı ve dur ihtarına uymama" suçlarından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi, tekneye de el konulduğu açıklandı.



■ ADEM ÜLKER

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